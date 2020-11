X Factor, Laura Pausini approva su twitter l'esibizione di Vergo: "Una bomba"

06 novembre 2020 a

Vergo - cantante della squadra di Mika a X Factor 2020 - non ha nascosto, in questa settimana, di avere una predilezione per Laura Pausini e le sue canzoni. La prima cover - dopo l'inedito "Bomba" lanciato la settimana scorsa - è proprio della cantante romagnola originaria di Faenza: "E ritorno da te".

Un'esibizione che è stata anche approvata proprio dalla Pausini: evidentemente davanti alla tv ha voluto scrivere "bomba" su twitter pochi istanti dopo l'esibizione. Felicissimo Vergo ha ritwittato e scritto "benedetto dalla regina". Una serata magica per il cantante della squadra di Mika.

