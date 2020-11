"Chi vuol essere milionario?", Sandro perde 15 mila euro con la domanda su Papa Francesco. Ecco la risposta esatta

06 novembre 2020 a

"Chi vuol essere milionario?" all'ultima puntata e all'ultimo concorrente dell'edizione 2020, giovedì 5 novembre 2020 su Canale 5. Gerry Scotti la pone la domanda, la nona, al concorrente Sandro Iannaccone per un valore di 15 mila euro "Quale simbolo c’è nello stemma di Papa Francesco?

Opzioni: A) Una conchiglia; B) Una stella; C) Tre gigli; D) Una torre.

Il concorrente non sa la risposta, decide di accendere l’opzione C. Ma è la risposta sbagliata. Quella corretta è la B. Papa Francesco ha voluto una stella in onore alla Vergine Maria. Il concorrente si porta così a casa 3 mila euro.

