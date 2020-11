Michael J.Fox: "Il Parkinson mi sta rubando la memoria breve, recitare è quasi impossibile"

05 novembre 2020 a

Michael J. Fox, 60 anni il prossimo giugno, si è confessato sulle pagine di People proprio il 5 novembre che - nella serie che lo ha reso famoso in tutto il mondo, Ritorno al Futuro - rappresenta uno snodo fondamentale. Da 22 anni la star della mitica trilogia degli anni Ottanta combatte con il Parkinson. "Oltre ai sintomi più evidenti come tremori e rigidità, la malattia ha avuto per me un impatto devastante sulla memorizzazione, abilità cruciale per recitare...".

Poi svela un retroscena: "Due anni fa ho rischiato la paralisi se non mi fossi operato" perché un tumore non cancerogeno alla spina dorsale gli procurava dolori insopportabili. Operazione riuscita a cui seguì anche un periodo di riabilitazione per camminare.

