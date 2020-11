Le Iene, malati terminali uccisi con iniezioni d'aria in ambulanza. Un testimone: "Chi li trasportava guadagnava di più"

05 novembre 2020 a

a

a

Malati terminali uccisi in ambulanza. Un testimone racconta la sua versione a Le Iene: "Se morivano guadagnavano di più". Nuovi dettagli agghiaccianti sono emersi durante la puntata andata in onda il 5 novembre su Italia 1.

Roberta Rei, che nel 2017 con la sua inchiesta scoprì che alcuni malati terminali venivano uccisi in ambulanza a Biancavilla (Catania) con delle iniezioni d'aria per guadagnare sui trasporti, ha ascoltato altre due persone legate al caso.



Uno dei testimoni, ascoltato a volto coperto, ha denunciato insieme al fratello due persone, ora a processo per estorsione di tipo mafioso. Nel servizio emergono altri particolari sui pazienti uccisi in ambulanza: "Se il paziente moriva, chi lo trasportava guadagnava 300 euro anziché 50, 30 o 20”, ha raccontato una delle persone coinvolte nel caso per il quale è in corso un processo davanti alla Corte d'Assise di Catania a carico di un barelliere durante il quale sono stati chiamati a testimoniare i giornalisti della trasmissione di Italia 1

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.