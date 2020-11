Le Iene, servizio shock sul Covid. Il generale Lunelli: "Potevano essere salvate 10mila persone"

05 novembre 2020 a

L'Italia poteva evitare 10mila morti per Covid. Servizio shock quello mandato in onda da Le Iene, nella puntata del 5 novembre, su Italia 1. E' stato intervistato il generale dell'Esercito in pensione Pier Paolo Lunelli che ha nuovamente denunciato il mancato aggiornamento del piano anti-pandemie, secondo le linee guide indicate dall'Organizzazione mondiale della sanità e dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc).

Il problema di una mancata adeguata preparazione si sta confermando anche in occasione della seconda ondata. Purtroppo ancora una volta il Paese si sta confermando non adeguatamente pronto per affrontare il Covid 19.

