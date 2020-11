X Factor, Alessadro Cattelan collegato da casa nonostante il Covid

05 novembre 2020 a

a

a

Parte subito con una sorpresa il secondo live di X Factor 2020: con Alessandro Cattelan causa Covid a casa, la conduzione è di Daniela Collu. Ma il "padrone di casa" si collega in maniera virtuale: faccione su ipad e corpo "prestato" da un ballerino. Cattelan saluta tutti, ringrazia quanti si sono preoccupati per lui e - soprattutto - regala qualche consiglio a Daniela. Tra cui, quello più scherzoso riferito a una precedente gaffe della conduttrice: "Se sai contare sino a undici la serata è facile. L'importante è non fare avances a Manuelito....". E tutti ridono. Cattelan saluta e parte la serata.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.