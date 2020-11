Grande Fratello Vip, malore per Pierpaolo Petrelli: tutta colpa di un limone

05 novembre 2020 a

Attimi di paura nella casa del Grande Fratello Vip: Pierpaolo Petrelli è stato vittima di un malore. Lo spasimante di Elisabetta Gregoraci, respinto più volte, è infatti allergico al limone.

Durante il pranzo l'ex velino e tra i protagonisti della casa in questa edizione 2020, ha preso del pane passato in una padella in cui era stata cotta della carne al limone. Petrelli è stato messo in isolamento nel confessionale dopo i primi sintomi - gonfiore nel viso - per ricevere le cure del caso. Ma dopo l'assistenza medica del GF il concorrente continuerà la sua partecipazione dentro la casa.

