Stasera in tv 5 novembre, su Rai Storia alla scoperta de Il grande viaggio dei vichinghi

Interessante puntata del ciclo a.C.d.C. stasera in tv, 5 novembre, su Rai Storia a partire dalle ore 21.10. In prima visione il professor Alessandro Barbero torna ai secoli bui, tra il VI e il VII secolo e presenta Il grande viaggio dei vichinghi. In quel periodo una serie di complessi eventi climatici colpì la Scandinavia provocando fame, riducendo la produzione agricola e la popolazione. In molti furono costretti ad avventurarsi in mare alla ricerca di una vita migliore. Svilupparono un nuovo e caratteristico tipo di imbarcazione e iniziarono a seminare il terrore, cominciando dall'assalto ai monasteri e alle coste britanniche.

