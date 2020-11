Stasera in tv 5 novembre, su Rai Premium in seconda serata il film Il veterinario con Gigi Proietti. La trama

05 novembre 2020 a

Il veterinario. E' il titolo del film con Gigi Proietti in programma stasera giovedì 5 novembre su Rai Movie in seconda serata, inizio alle ore 23. Nato inizialmente come una miniserie proprio da un'idea del mattatore, fu poi trasformato in una pellicola. E' del 2005, la regia di José María Sánchez. Nel cast oltre a Proietti ci sono Anna Galiena, Edy Angelillo, Hassani Shapi, Luigi Montini, Massimiliano Giovanetti, Ivo Garrani, Micol Olivieri. La trama. Gigi Garulli è un veterinario. Vive con la moglie e i suoi due figli. E' anche responsabile qualità della fabbrica Sgnak, che produce cibo per animali ed è di proprietà del suocero. Un giorno Gigi e l'azienda vengono accusati dai consumatori per una partita di bocconcini avariati.

