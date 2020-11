Uomini e Donne, Michele con Serena parla male di Roberta: scintille tra i due

05 novembre 2020 a

Un'altra puntata ricca di colpi di scena quella andata in onda, 5 novembre, a Uomini e Donne, storica trasmissione del pomeriggio di Canale5 ideata e condotta da Maria De Filippi. Scintille sul fronte del trono over: Michele si lascia andare a commenti per niente positivi sulla corteggiatrice Roberta.

Uomini e Donne, Gemma litiga con Tina poi esce con Mario

E lo fa con Serena, una delle rivali. Roberta, amareggiataa, spiega come lui non le telefoni mai e voglia comunicare solo con gli sms. Mentre Serena mostra proprio un vocale in cui sparla un po' di tutte le corteggiatrici. Roberta intanto allontana a sua volta quattro possibili pretendenti: c'è solo Michele.

