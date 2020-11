Stasera in tv 5 novembre, su Rai Premium il film La mia pazza pazza famiglia. La trama

05 novembre 2020 a

Stasera in tv, giovedì 5 novembre, su Rai Premium alle ore 21.20 il film dal titolo La mia pazza pazza famiglia. E' una commedia romantica del 2017, produzione tedesca, vede alla regia Helmut Metzger. Tra gli attori protagonisti troviamo Wanda Perdelwitz, Michaela May, Therese Hamer, Andreas Schmidt Schaller. La trama. L'avvocato Josh Olsen propone alla collega Stella Sheridan di sposarlo. Ma lei si vede improvvisamente piombare a casa sua la madre Barbara, che è stata scaricata dal padre Stanley. Purtroppo Barbara si intromette in ogni aspetto della già complicata vita di Stella e dopo un po' arriva anche la sorella Maddie...

