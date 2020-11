Riccardo Muti e David McGill nello show "Prove e concerto": stasera 5 novembre su Rai5

05 novembre 2020 a

a

a

Il concerto in si bemolle maggiore per fagotto e orchestra K191 di Wolfgang Amadeus Mozart: sono le pagine che il maestro Riccardo Muti e il solista David McGill, con l’Orchestra Cherubini, provano in “Muti-McGill: Prove e Concerto” che Rai Cultura propone giovedì 5 novembre alle 21.15 su Rai5.

Stasera su Rai 1 torna Doc nelle tue mani: l'overdose di Chiara e le paure di Marco per il farmaco Satonal

E’ il secondo dei quattro appuntamenti con il Maestro Riccardo Muti, che alternando tecnica e aneddoti, svela i segreti e l'architettura di alcuni capolavori della musica colta. Ad affiancarlo è David McGill, per quasi vent’anni primo fagotto alla Chicago Symphony Orchestra e uno dei maggiori virtuosi di questo strumento.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.