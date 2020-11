Stasera in tv 5 novembre, su Rai Movie in seconda serata il film Le idi di marzo con George Clooney. La trama

05 novembre 2020 a

a

a

Stasera in tv, 5 novembre, in seconda serata su Rai Movie, dalle ore 23.30 è in programma il film dal titolo Le idi di marzo. Genere drammatico, produzione americana, realizzato nel 2011, vede alla regia George Clooney. Del cast, oltre ovviamente a Clooney, fanno parte anche Ryan Gosling, Marisa Tomei, Evan Rachel Wood, Paul Giamatti, Philip Seymour Hoffman, Max Minghella, Jeffrey Wright, Danny Mooney, Lauren Mae Shafer. La trama. Stephen vive una fase di grande successo. E' stato uno degli addetti stampa del governatore Morris, candidato alla presidenza del Partito Democratico, ma scoprirà a sue spese che il mondo della politica è dominato da sotterfugi e mezzi illeciti: finirà per essere coinvolto in uno scandalo politico.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.