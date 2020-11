Uomini e Donne, Gemma litiga con Tina poi esce con Mario

05 novembre 2020 a

a

a

Come spesso capita Gemma Galgani protagonista a Uomini e Donne, storica trasmissione del pomeriggio di Canale5 condotta da Maria De Filippi. Continua infatti la caccia all'uomo della sua vita per la partecipante senior, torinese di 70 anni. Non poteva mancare una delle sue consuete litigate con Tina Cipollari: le due di detestano e non se le mandano mai a dire.

Uomini e Donne, Gemma si consola con Mario e Davide bacia Rossana: anticipazioni giovedì 5 novembre 2020

Tina accusa Gemma di averla insultata pensando di avere il microfono spento: l'opionionista glielo rinfaccia e le dice di fare le cose di nascosto e in maniera subdola. Gemma non ci sta e prova - senza successo a replicare. La corteggiatrice senior può però consolarsi con l'arrivo, per lei, di un nuovo pretendente: si chiama Mario ed è già uscita con lui.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.