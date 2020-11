Stasera in tv 5 novembre, su Rai Movie il film Molly's Game. E' una storia vera. La trama

05 novembre 2020 a

a

a

E' Molly's Game il film in programma stasera in tv, 5 novembre, su Rai Movie in prima serata, a partire dalle ore 21.10. Biografia drammatica del 2017, produzione americana, alla regia Aaron Sorkin. Del cast fanno invece parte Jessica Chastain, Idris Elba, Kevin Costner, Michael Cera. E' la storia di Molly Bloom, giovane e carismatica speranza dello sci. Fu costretta ad abbandonare dopo una grave lesione fisica. Dopo gli studi di legge ottenne un lavoro che la introdusse ad una nuova impresa, ancora più difficile da portare a termine, quella di scalare il mondo esclusivo e ad alto budget del poker clandestino.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.