Stasera in tv, 5 novembre, su Rai2 le serie F.B.I. e 911. Anticipazioni episodi

Stasera in tv, giovedì 5 novembre 2020, su Rai2 appuntamento con le serie d'azione e polizieschi a partire dalle ore 21,20: prima F.B.I. e poi 911.

In F.B.I. episodio 21 (dal titolo "Apparenze") della prima stagione. La trama: in seguito alla morte di un decorato agente dell'F.B.I., Maggie e Omar danno la caccia al suo killer cercando di tenere s ua moglie all'oscuro di alcune informazioni che potrebbero ferirla ulteriormente... In 911 puntata numero 5 (dal titolo "Persone orribili") della seconda stagione. La trama: Maddie, per rendere più completa la sua formazione di centralinista del 911, decide di prendere parte insieme ad Athena a un giro di pattuglia per vedere i casi di emergenza dal vivo.

