Ascolti tv mercoledì 4 novembre, la spunta Ulisse il piacere della scoperta con Gigi Proietti

05 novembre 2020

Televisione e ascolti. La giornata di mercoledì 4 novembre è stata positiva per le reti Mediset che complessivamente si sono aggiudicate prima, seconda serata e 24 ore sul target commerciale. In tutto oltre 9.1 milioni di spettatori in prima serata, quasi 4.4 in seconda. In 5.5 milioni hanno visto il Tg5 delle 20 e in 3.5 l'edizione delle 13. Striscia la notizia ha ottenuto il miglior risultato del pre serale e bene anche All Together Now nella fascia di prima serata. In quasi 3 milioni hanno guardato Uomini e Donne. Per le reti Rai ottimo il risultato del Tg1 che nell'edizione serale ha sfiorato il 30% di share con 8 milioni di spettatori. Bene anche Ulisse, il piacere della scoperta, con 14,7% e 3milioni 209mila spettatori, vincitore nello scontro diretto con All Together Now che si ferma a 2.821.000. Complessivamente le reti generaliste tra day time e seconda serata hanno totalizzato il 28,1% di share.

