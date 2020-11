Adele, perde 45 chili ma rifiuta di fare pubblicità alla dieta

05 novembre 2020 a

Adele, diva della musica dall'alto dei suoi record di vendite, ha sfoggiato il suo nuovo aspetto sul palco del Saturday Night Live dove è tornata nei panni di conduttrice. E lì, con gran classe, ha fatto riferimento alla perdita di peso (ben 45 chili in meno): "A causa di tutte le restrizioni per il Covid e dei divieti di viaggio, ho dovuto viaggiare leggero. Così ho portato solo metà di me" le sue parole. Un cambiamento radicale dovuto a una ferrea dieta - quella Sirt - e a tanto pilates. Ultimamente ha rifiutato contratti da 52 milioni di dollari per promuovere diete, programmi alimentari e prodotti light. Lo riferisce il Sun, secondo il quale, dopo la perdita di peso, la cantante sarebbe stata corteggiatissima da brand e società di marketing per prestare la sua immagine a scopi pubblicitari. Ma Adele è irremovibile: nessuna pubblicità dietetica attraverso il suo corpo.

