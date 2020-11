Covid, colpita anche Paola Perego; "Dolori muscolari fortissimi, nausea devastante e astenia"

05 novembre 2020 a

a

a

Ancora un noto personaggio del mondo dello spettacolo malato di Covid. La conduttrice Paola Perego lo ha annunciato attraverso i suoi profili social ufficiali, come hanno fatto molti altri. Ha scelto di pubblicare una foto in bianco e nero. "Dolori muscolari fortissimi, nausea devastante e astenia - ha scritto tra l'altro - Grazie a Dio non sono stata colpita brutalmente dal Covid e posso restare nella mia casa ma nulla deve farci abbassare la guardia, perché mentre io vi sto scrivendo dalla mia camera da letto, ci sono tante, troppe persone chiuse in terapia intensiva".

"Continuiamo a fare tutto quello che è necessario per preservare la nostra salute e quella degli altri - conclude - Torneranno i colori". Paola Perego, conduttrice, attrice, imprenditrice ed ex indossatrice. ha 54 anni.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.