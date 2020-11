Arianna David, l'incubo della violenza: "Un ex mi picchiava e insultava. Ha provato a investirmi e usare l'acido"

05 novembre 2020 a

Arianna David ha raccontato a Mattino5 i mesi terribili vissuti accanto a un uomo, con il quale ha avuto un breve flirt diventato incubo. Un uomo trasformatosi in uno stalker, minaccioso e violento. “Ho vissuto un incubo per tre anni, mi sento tanto in colpa, non sono una sprovveduta, non capisco come ho fatto a cadere in qualcosa di simile, non mi sono resa conto di quello che stava succedendo. Quando ho capito che non andava bene è stata l’apocalisse” racconta l'ex miss Italia del 1993.

Il racconto choc di Arianna David vittima di uno stalker: "Ha cercato di investirmi"#Mattino5 pic.twitter.com/P0RrAsDSK9 — Mattino5 (@mattino5) November 5, 2020

"Mi picchiava, mi sputava, ha provato ad investirmi con lo scooter. Una volta voleva usare l'acido... Non ho chiamato la polizia perché mi minacciava, avevo paura che facesse del male ai miei figli..” svela commossa.

