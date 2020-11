Uomini e Donne, Gemma si consola con Mario e Davide bacia Rossana: anticipazioni giovedì 5 novembre 2020

05 novembre 2020 a

Una puntata frizzante quella di Uomini e donne in onda oggi, giovedì 5 novembre 2020. Il dating show di Canale 5 in onda alle ore 14.45 condotto da Maria De Filippi, vedrà ancora protagonista Gemma Galgani. Secondo le anticipazioni di kontrokultura.it , la torinese si è lasciata consolare da un nuovo cavaliere, Mario. Ciò è successo dopo la cocente delusione con Biagio. I due hanno trascorso una esterna che ha lasciato la dama piacevolmente colpita. Ci sarà un altro scontro per questo con la nemica opinionista Tina Cipollari.

Uomini e Donne, Gemma Galgani esce dallo studio in lacrime: nuovo scontro con Tina | Video



Poi eccoci al trono di Davide Donadei, altro grande protagonista della trasmissione della rete ammiraglia Mediaset. Lui sta conoscendo tre corteggiatrici: Beatrice e Chiara sembrano fatte per una storia con lui, ma oggi ecco irrompere Rossana. La nuova arrivata, infatti, ha colpito molto Davide. Il ragazzo ha fatto un’esterna con ciascuna delle tre, solo con Rossana, però, è scattato un bacio. Le altre due, invece, sono state baciate in precedenti occasioni. Quando Chiara e Beatrice scopriranno quanto accaduto, ovviamente, andranno su tutte le furie.

