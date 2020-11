Daydreamer, speciale su Canale 5 domenica 8 novembre 2020 per il compleanno di Can Yaman

L'annuncio Mediaset per festeggiare l'attore

05 novembre 2020 a

a

a

Un compleanno da festeggiare con i fan davanti alla tv, questo ha pensato Mediaset per i fan di Daydreamer e segnatamente del popolare attore turco Can Yaman.

Il Can Divit della soap in onda su Canale 5, compie gli anni e così Mediaset, come comunicato nei canali ufficiali social, ha deciso che domenica 8 novembre 2020, alle ore 18:40, lo festeggerà con uno speciale a lui dedicato. A seguire andranno i primi episodi della soap Daydreamer.

Daydreamer, anticipazioni domenica 1 novembre 2020 su Canale 5: Can e Sanem, alta tensione

Nelle scorse settimane Yaman, attore turco amatissimo dal pubblico italiano, è stato anche ospite in Italia, in tv, nel salotto di Verissimo condotto da Silvia Toffanin. Sempre su Canale 5.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.