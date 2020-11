All Together Now 2020, lacrime di Anna Tatangelo per Beatrice: "E' bello ripagare un genitore" | Video

La giurata si scioglie in un pianto per una storia emozionante

Le lacrime di Anna Tatangelo nel corso di All Together Now 2020, in onda su Canale 5 mercoledì 4 novembre. Una puntata della terza edizione nella quale la cantante, ex di Gigi D'Alessio, è giurata. Tangelo si scioglie in un pianto quando Beatrice entrata in studio. A commuoverla il desiderio di realizzare un sogno della madre: “E' bello ripagare un genitore dei suoi sacrifici”, dice Anna che poi non va più avanti. La conduttrice Michelle Hunziker interviene sulle lacrime della cantante: “Lo so che Anna è molto emozionata in questo, adesso non entriamo nei dettagli ma questa storia ti ha davvero emozionato”.

Beatrice Baldaccini ha raccontato in una clip la sua storia: "Ho 29 anni e abito a Milano da 10 anni. Ho un compagno e il nostro progetto è quello di comprare. Ma siccome anche lui è un music performer, il mutuo chi te lo dà? Voglio vincere perché quei soldi mi servono, per comprare la casa e per portare mia madre a Machu Picchu che è un suo grandissimo sogno. Perché innanzitutto lei ha fatto in modo che i miei sogni si realizzassero e poi perché abbiamo vissuto un male insieme. Parlo di noi perché lo abbiamo vissuto insieme, oltre che viverlo in prima persona”.

