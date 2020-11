Stasera in tv, 5 novembre, Le Iene su Italia: le anticipazioni sui servizi

05 novembre 2020 a

Stasera in tv, giovedì 5 novembre, torna l'appuntamento con Le Iene Show (Italia1 ore 21,20): alla conduzione il trio temminile composto da Nina Palmieri, Veronica Ruggeri e Roberta Reila e quello maschile con Giulio Golia, Filippo Roma, Matteo Viviani chi ci sarà stasera ad introdurre servizi ed interviste.

Tra i servizi attesi ci sarà Malindi Donvito a raccontare le vicissitudini per donare il proprio plasma dopo aver avuto il Covid. L’ex concorrente di Bake Off Italia fa un appello al governatore Zaia dopo aver incontrato la difficoltà dei medici nel darle informazioni per poter procedere alla donazione. Poi Veronica Ruggeri tornerà a parlare delle dirette hot pubblicate sui social da una donna e sua figlia di 15 anni con il fidanzatino diciassettenne. L’inviata illustrerà gli aggiornamenti sulla vicenda e proverà a rintracciare l’utente interessato a pagare 1500 euro per avere uno di quei video.

