Matrimonio a prima vista 2020, la lettera di Gianluca che piace a Sitara. Solo un caso? | Video

Matrimonio a prima vista Italia 2020. Come riportato dal Corriere nelle anticipazioni, nella puntata del 10 novembre, prevista su Real Time, è prevista la reunion di tutte le coppie. Secondo i rumors ci sarà un nuovo scontro tra Gianluca e Sitara, pronti a tirare fuori tutto quello che non sopportano l'uno dell'altra e viceversa. Peccato. Piccoli segnali facevano ben sperare.

Come quello della cartolina-lettera che aveva scritto Gianluca e che era piaciuta in maniera particolare a Sitara. Aveva sottolineato: "Dopo avergli lasciato un po' di tempo per riflettere, ho visto che ha scritto delle parole bellissime". Soltanto un episodio nel tormentato rapporto tra i due?

Matrimonio a prima vista 2020, anticipazioni 10 novembre: Giorgia e Luca, gelosia. Scontro Sitara-Gianluca

