All Together Now 2020, Michelle Hunziker e Anna Tatangelo: trasparenze e sensualità nella sigla sexy | Video

04 novembre 2020 a

Travolgente sigla iniziale per All Together Now - La musica è cambiata tornata in onda stasera mercoledì 4 novembre 2020.

Trasparenze e sensualità sulle note dei Beatles per l'avvio con Michelle Hunziker (conduttrice del programma) al centro dello studio con i quattro della giuria vip.

All Together Now stasera in tv mercoledì 4 novembre 2020 su Canale 5: concorrenti e giurie

I giudici si aggiungono al Muro Umano e sono dei protagonisti della musica italiana: J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo. Altra novità è il cast fisso dei 12 concorrenti che si sfideranno, nel corso delle sei puntate, per aggiudicarsi il premio finale di 50mila euro. L'avvio è stato travolgente con Michelle e Anna ammirate anche per la loro bellezza.

