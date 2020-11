X Factor 2020, Melancholia verso la vittoria finale per i bookmaker. La band di Foligno lanciatissima

04 novembre 2020 a

La band di Foligno Melancholia lanciatissima a X Factor 2020. Lo dicono anche i bookmaker. Con l'inedito “Leon”, presentato nel live di giovedì scorso, hanno impressionato i giudici e il pubblico. Ora i Melancholia si sono presi anche il favore dei bookmaker, che li indicano come principali candidati alla vittoria finale di X Factor 2020. Gli analisti di Planetwin365 danno la band a 3,25, quota più bassa fra i dodici concorrenti in gara.

Nel secondo live, in programma domani 5 novembre, cercheranno di fare un altro passo verso il successo, con il brano Bloodmoney, di Poppy. Regge il confronto, per ora, Mydrama, a 3,50, mentre il terzo gradino del podio è occupato dalla diciassettenne Casadilego, che ha colpito i giudici per l'estensione e la varietà del timbro vocale ed è data a 5,00. Seguono Blind a 5,50 e Cmqmartina a 8,25, dopo di che si va in doppia cifra con Bluefelix, a 14.

Fra gli altri, poche chance per Eda Marì, che in apertura di puntata andrà in ballottaggio con chi durante la settimana ha avuto l’inedito meno visto e scaricato sulle piattaforme digitali.

Quanto ai giudici, gli analisti puntano su Hell Raton (Under Donne), che ha in squadra tre favoriti come Casadilego, Mydrama e Cmqmartina. Il suo successo finale si gioca a 1,85. L'insidia principale è Manuel Agnelli a 2,80 (Gruppi), mentre Emma Marrone (Under Uomini) è a 4,00 e Mika (Over), a 8,00, è chiamato a una difficile rimonta.

