Stasera in tv 4 novembre, sul canale Nove torna L'assedio: gli ospiti di Daria Bignardi. Le anticipazioni

Stasera in tv, 4 novembre, nuova puntata de L'Assedio, il programma condotto da Daria Bignardi e in onda sul canale Nove, visibile anche in live streaming su Dplay, inizio alle ore 21.15. Chi sono gli ospiti attesi per questa sera? Ancora una volta personaggi importanti, pronti al fuoco di domande della conduttrice. Ci sarà Jo Squillo, considerata la regina della quarantena con le sue dirette Instagram. Ma interviste anche al conduttore televisivo Gabriele Corsi e allo psicanalista Massimo Recalcati. E' annunciata la partecipazione straordinaria della giornalista Natalia Aspesi e come sempre non mancheranno Selvaggia Lucarelli e il resident artist Lucio Corsi.

