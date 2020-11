Stasera in tv 4 novembre, su Rete 4 Stasera Italia Speciale di Barbara Palombelli. Le anticipazioni

04 novembre 2020 a

a

a

Stasera in tv, 4 novembre, su Rete 4 a partire dalle ore 21.20 è in programma Stasera Italia Speciale. La trasmissione di approfondimento condotta da Barbara Palombelli andrà avanti per tutta la serata affrontando i principali temi di attualità. Ovviamente al centro della puntata l'emergenza Covid e la drammatica situazione che sta vivendo l'Italia in una Europa sempre più in difficoltà, si parlerà anche del recente Dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte, fortemente contestato dalle regioni e dall'opposizione.

Ma i numerosi e prestigiosi ospiti si confronteranno anche sulle elezioni presidenziali negli Stati Uniti e sul recente attentato terroristico di Vienna.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.