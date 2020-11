X Factor 2020, Maneskin ospiti della puntata di giovedì 5 novembre: conduce Daniela Collu

04 novembre 2020 a

X Factor 2020: giovedì 5 novembre, su Sky e Now Tv, secondo appuntamento con i Live show. Dopo aver annunciato la sua positività al Covid-19 Alessandro Cattelan, il «capitano» di X Factor, non sarà sul palco per la puntata: ci sarà Daniela Collu, già membro della famiglia di X Factor e quest’anno alla guida di Hot Factor, l’appuntamento che raccoglie i commenti a caldo dopo la fine della gara. Ospiti del secondo Live saranno i Måneskin, per un atteso ritorno sul palco di X Factor.

La band romana, che ha conquistato le classifiche negli ultimi anni, dopo il debutto nello show di Sky nel 2017 ha collezionato il doppio platino con l’album «Il ballo della vita» e un tour di 70 date sold out in Italia e in Europa. I Måneskin hanno appena pubblicato - lo scorso 30 ottobre - il nuovo singolo «Vent’anni», una rock ballad cruda e contemporanea che presenteranno giovedì sul palco del live.

La gara si aprirà con uno scontro diretto: Marì, della squadra degli Over di Mika, in apertura di puntata andrà in ballottaggio con chi durante la settimana ha avuto l’inedito meno ’streammato' e ’downloadato' sulle piattaforme digitali tra quelli presentati durante la puntata d’esordio (secondo le rilevazioni di streaming e di download forniti da GfK, società di ricerche di mercato che rileva i dati di vendita e di ascolto della musica in Italia, sui quali si basano le classifiche e le certificazioni discografiche ufficiali).

Dei due artisti al ballottaggio, solo uno passerà il turno e potrà continuare il proprio percorso all’interno di X Factor.

