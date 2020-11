Omaggio a Gigi Proietti, stasera in tv 4 novembre su Rai Premium in seconda serata i segreti de Il maresciallo Rocca

04 novembre 2020 a

Stasera in tv, 4 novembre, su Rai Premium omaggio a Gigi Proietti. Dopo il film Il signore della truffa in prima serata, a partire dalle ore 23.15 sarà Allora in onda a raccontare quella che è stata una fiction Rai di successo: Il maresciallo Rocca. Conducono Stefano Sarcinelli e Marco Marzocca. Interviste allo stesso Gigi Proietti e ad altri attori che hanno preso parte alle varie stagioni della serie: Gabriele Corsi, Ruben Rigillo, Veronica Pivetti. In primo piano anche le curiosità raccontate dall'addestratore del cane Birillo, Massimo Perla, e dal microfonista Ivan Menchinelli. Il successo della fiction fece aumentare notevolmente il numero di iscrizioni all'Arma.





