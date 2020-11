Uomini e Donne, Gianluca De Matteis: moto e baci con Gabriella poi arrivano tre corteggiatrici | Video

04 novembre 2020 a

Gianluca De Matteis protagonista della puntata di Uomini e Donne di oggi, mercoledì 4 novembre 2020. Gabriella fa importante passo avanti verso di lui. I due, in esterna, trascorrono dei momenti spensierati. Lui le mostra la moto e dopo un lavaggio comune, si siedono in un'altra parte della casa, sul divano dando il via ad un bel bacio. In studio, Gabriella ammette che sta cominciando a fidarsi di lui, ma a rovinare l’atmosfera ecco tre nuove corteggiatrici per il ragazzo che si rivela uno dei protagonisti assoluti del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.





