Omaggio a Gigi Proietti, stasera in tv 4 novembre su Rai Premium il film Il signore della truffa. La trama

Programmazione per omaggiare il grande Gigi Proietti, stasera in tv, 4 novembre, su Rai Premium. Il primo film previsto, a partire dalle ore 21.20, è Il signore della truffa. Realizzato nel 2011, produzione italiana, vede alla regia Luis Prieto. Nel cast, oltre ovviamente al grande Proietti, ci sono Maurizio Casagrande, Massimo De Lorenzo, Susy Laude, Juan Diego. La trama. E' la storia di un truffatore in pensione che finge di essere un ex generale della Finanza. E' costretto a rimettersi in gioco per cercare di sventare una beffa ai danni dei condomini del suo palazzo. Rischia però di finire in galera.

