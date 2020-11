Stasera in tv 4 novembre, su Rai Movie in seconda serata il film Amori che non sanno stare al mondo

04 novembre 2020 a

Amori che non sanno stare al mondo è il titolo del film in programma stasera in tv, mercoledì 4 novembre, in seconda serata su Rai Movie (inizio alle ore 23.10). Regia di Francesca Comencini, è una pellicola drammatica, produzione italiana del 2017. Del cast fanno parte Lucia Mascino, Thomas Trabacchi, Carlotta Natoli. La trama. Dopo un amore passionale, Claudia e Flavio si sono lasciati. Per lei è stata molto dura. A distanza di anni non vorrebbe dimenticare, mentre lui vuole andare avanti. Quando incontra Giorgia, energia e freschezza dei trent'anni, basta un attimo. La pioggia d'estate fa il resto. Ma non è una storia facile.

