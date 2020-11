Stasera in tv 4 novembre, su Rai Movie il film 7 minuti con Michele Placido, Ambra Angiolini e Ottavia Piccolo. La trama

04 novembre 2020 a

Stasera in tv, 4 novembre, su Rai Movie in prima serata è in programma il film dal titolo 7 minuti. E' una pellicola drammatica del 2016, produzione italiana. La regia è stata curata da Michele Placido che è anche uno dei protagonisti insieme ad Ambra Angiolini e Ottavia Piccolo. La trama. I proprietari di una azienda italiana cedono la maggioranza ad una multinazionale. Il personale può stare tranquillo: non sono previsti licenziamenti. Nell'accordo però c'è una clausola che coinvolge il consiglio di fabbrica e undici donne, chiamate ad accettare le richieste dell'azienda. Prima del voto finale emergono le storie: speranze e ricordi.

