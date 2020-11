Stasera in tv 4 novembre, su Iris il film The judge. La trama

04 novembre 2020 a

a

a

Stasera in tv, 4 novembre, sul canale Iris andrà in onda il film dal titolo The judge. Genere drammatico, produzione americana del 2014, regia a cura di David Dobkin. Del cast fanno parte Robert Downey Jr., Robert Duvall, Vera Farmiga, Leighton Meester. Da avvocato affermato Hank Palmer torna nella piccola città dove è nato per l'ultimo saluto alla mamma che è venuta a mancare. Lo aspettano il padre, giudice onesto e stimato, e due fratelli. Hank se ne vorrebbe andare subito a causa dei difficili rapporti con il padre. Ma è costretto a cambiare i suoi piani: il genitore viene accusato di omicidio.

