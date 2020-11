Stasera in tv 4 novembre, su Italia 1 il film The great wall con Matt Damon. La trama

04 novembre 2020 a

a

a

Stasera in tv, mercoledì 4 novembre, su Italia 1 è in programma il film dal titolo The great wall. Realizzato nel 2016, genere azione, produzione americana e cinese. La regia è a cura di Zhang Yimou. Tra gli attori principali ci sono Matt Damon, Pedro Pascal, Willem Dafoe, Jing Tian. La trama. E' la storia di due mercenari europei che arrivano in Cina per recuperare la polvere nera che di fatto è l'antenata di quella da sparo. Vengono catturati da un misterioso esercito che è accampato sulla Grande Muraglia e si ritrovano a combattere per proteggere l'umanità dai mostri.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.