Nello e Carlotta dopo Temptation Island 2020, proposta di matrimonio al Maurizio Costanzo Show con gaffe | Video

Proposta di matrimonio nella seconda puntata della nuova edizione del Maurizio Costanzo Show. Protagonista la coppia di Temptation Island 2020: Carlotta e Nello. Nello afferma che è pronto a fare il grande passo: “La sposerò a settembre!” dice nel corso del programma di Canale 5, ma Carlotta gli fa notare che “manca la proposta!”.

Maurizio Costanzo incalza Nello: “Faccia la proposta di matrimonio ora, in diretta davanti a tutti e la faccia seriamente!”. Per aiutarlo arriva anche un anello, gentilmente concesso da Giuseppe Cruciani. Nello si mette in ginocchio di fronte a Carlotta per la sua proposta di matrimonio: “Prometto di sposarti a settembre!” ribadisce ma commette poi una gaffe. Carlotta infatti gli fa notare che “Hai sbagliato dito! Non si mette al medio l’anello!”. Poi scatta il bacio di "riparazione".

