Coronavirus, "Oggi è un altro giorno" su Rai1 sospeso. Serena Bortone col gatto sui social dà nuovo appuntamento tv

04 novembre 2020 a

a

a

Oggi, mercoledì 4 novembre 2020, non è andato in onda su Rai1 "Oggi è un altro giorno", programma condotto da Serena Bortone. È stato riscontrato infatti un caso di positività al Coronavirus.

Su Instagram Serena Bortone ha dato l’appuntamento con la sua trasmissione a giovedì 5 novembre 2020, come sempre al consueto orario delle 14. La giornalista e conduttrice ha preferito non aggiungere ulteriori dettagli sul caso positivo al Covid-19 ed è apparso in video con il gatto.

Serena Bortone ha anticipato che nella nuova puntata del suo salotto televisivo si tornerà a parlare con i vari ospiti della recente morte di Gigi Proietti, e del nuovo Dpcm varato dal presidente Giuseppe Conte che troverà attuazione proprio nella giornata di domani.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.