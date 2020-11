Stasera in tv 4 novembre, su Rai 4 il film La truffa dei Logan. La trama

04 novembre 2020 a

La truffa dei Logan è il titolo del film in programma stasera in tv, 4 novembre, su Rai 4 a partire dalle ore 21.25. Commedia del 2017, produzione americana, regia di Steven Soderbergh. Del cast fanno parte Channing Tatum, Adam Driver, Seth MacFarlane, Riley Keough, Katie Holmes, Hilary Swank, Daniel Craig, Katherine Waterston, Sebastian Stan. Jimmy è un ex giocatore di football con una gamba offesa e Clyde un veterano dell'Iraq tornato senza un braccio. Insieme decidono di organizzare una rapina. Chi vuoi che arrivi mai a sospettare di due persone storpie? Ma non è così semplice come pensano i Logan.

