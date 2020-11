Stasera in tv 4 novembre, su Rai 2 il film Resta con me. La trama. E' una storia vera

Sullo stesso argomento: L'opera Roberto Devereux di Gaetano Donizetti dal teatro di Genova agli schermi di Rai 5

04 novembre 2020 a

a

a

Stasera in tv, 4 novembre, su Rai 2 alle ore 21.20 è in programma il film dal titolo Resta con me, in prima tv. Avventura romantica realizzata nel 2018, produzione americana, vede alla regia Baltasar Kormakur mentre nel cast troviamo Shailene Woodley, Sam Claflin, Jeffrey Thomas, Elizabeth Hawthorne. E' la storia di Tami e Richard che sono giovani e innamorati. Sognano una vita di avventure insieme. Salpano da Tahiti con il bel tempo, ma dopo alcuni giorni, nel mezzo dell'Oceano Pacifico, vengono travolti da un terrificante urgano. Ce la faranno a salvare le loro vite ed a continuare il sogno di avventura e felicità? Il film è tratto da una storia vera.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.