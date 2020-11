Coronavirus, Camila Raznovich positiva dà l'annuncio in un video: "Non sono stata molto bene"

04 novembre 2020 a

Aveva saltato l’ultima puntata del suo programma proprio perché non si sentiva affatto bene, Camila Raznovich annuncia ora ai fan attraverso il suo account social di essere risultata positiva al Covid.

‘Non sono stata molto bene’, dice la conduttrice di ‘Kilimangiaro’, in onda su Rai Tre, in in un video che qui vi proponiamo da Instagram.

"Oggi è un altro giorno" sospeso per caso di coronavirus, cosa va in onda su Rai1 mercoledì 4 novembre

Così ha deciso di sottoporsi al tampone che è risultato positivo. La conduttrice, segnata nella voce dagli effetti del virus, ha voluto rassicurare comunque tutti i suoi sostenitori. ‘Sono in miglioramento’, ha detto Raznovich. Camila si trova sotto cura, ovviamente in isolamento.

