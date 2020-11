Stasera in tv 4 novembre, su Rai 5 l'opera lirica Roberto Devereux di Gaetano Donizetti

04 novembre 2020 a

a

a

Stasera in tv, 4 novembre, su Rai 5 torna protagonista l'opera lirica. Il Teatro Carlo Felice di Genova è la cornice del Roberto Devereux di Gaetano Donizetti. Si tratta della prima visione dello spettacolo e andrà in onda a partire dalle ore 21.15. Ad interpretare la Regina Elisabetta è il grande soprano Mariella Devia. E' un programma molto atteso dagli appassionati di opera lirica, anche perché nonostante l'impegno di Rai 5 restano poche le occasioni per ammirare spettacoli del genere in televisione. Domani, giovedì 5 novembre, alle 22.15, sempre sulla stessa rete, la musica di Schubert attraverso la ricostruzione del compositore Luciano Berio nel nuovo ciclo di Lezioni di suono.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.