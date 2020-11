"Oggi è un altro giorno" sospeso per caso di coronavirus, cosa va in onda su Rai1 mercoledì 4 novembre

04 novembre 2020 a

a

a

Oggi, mercoledì 4 novembre 2020, non andrà in onda ‘Oggi è un altro giorno‘. Il programma pomeridiano di Rai 1 condotto da Serena Bortone previsto per le ore 14. Il programma sarebbe stato sospeso dopo che una persona, tra il pubblico in studio alcuni giorni, fa è risultata positiva al Coronavirus. Ne dà notizia TvBlog, che spiega come l'intera produzione del programma, inclusa la conduttrice Serena Bortone. sarebbe in quarantena, per evitare che possano esplodere altri contagi.

Al suo posto, secondo l'accreditata fonte, sarà trasmessa la replica della puntata speciale di Techetecheté interamente dedicata a Gigi Proietti. Dalle 15 verrà lasciato spazio allo speciale Tg1 dedicato allo spoglio delle elezioni americane condotto da Francesco Giorgino. Poi il palinsesto tornerà alla normalità, con Il Paradiso delle signore e La Vita in diretta.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.