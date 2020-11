Ascolti tv martedì 3 novembre 2020, l'Inter vince la gara e batte la fiction con Gigi Proietti

04 novembre 2020 a

Ascolti tv di martedì 3 novembre 2020. L'Inter che ha giocato sul campo del Real Madrid per la Champions League, ha vinto la gara della prime time. Canale 5 ha battuto Rai1 con la fiction con Gigi Proietti che ha comunque ottenuto uno straordinario risultato di pubblico.

Per la partita di calcio 4.907.000 spettatori netti per il 17.8% di share. La fiction su Rai1 Preferisco il Paradiso, con Gigi Proietti, ha conquistato 4.111.000 spettatori pari al 16.8% di share. La seconda puntata de Il Collegio 5 su Rai2 è stata vista da 2.469.000 spettatori netti per il 10.6% di share.



Le Iene Show, il programma condotto da Nicola Savino e Alessia Marcuzzi su Italia1, è stato visto da 1.522.000 spettatori con l’8.2% di share. diMartedì, il talk show di Giovanni Floris in onda su La7, è stato visto da 1.300.000 spettatori per uno share del 5.5% di share. Cartabianca, il talk show condotto da Bianca Berlinguer su Rai3, 1.058.000 spettatori per il 4.5% di share. Fuori dal coro, il talk show con Mario Giordano in onda su Rete4, è stato visto da 1.056.000 spettatori netti per il 5.3% di share.

