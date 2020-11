Stasera in tv 4 novembre, su Rai 3 Chi l'ha visto?. Federica Sciarelli e il caso Giulia Di Sabatino. Le anticipazioni

04 novembre 2020 a

Stasera in tv, 4 novembre, su Rai 3 dalle ore 21.20 torna l'appuntamento con Chi l'ha visto?, la seguitissima trasmissione condotta in diretta da Federica Sciarelli. Annunciato un approfondimento sul caso di Giulia Di Sabatino, ritrovata senza vita sotto ad un cavalcavia.

Nel suo passato c'era un uomo che usava un vero e proprio tariffario del sesso per pagare le foto e i video erotici della ragazza e delle sue amiche, tutte minorenni. Obiettivo sul processo per pedopornografia che coinvolge proprio questo uomo, ma anche sul mistero della morte di Giulia. Ovviamente come sempre non mancheranno gli appelli sulle persone scomparse.

