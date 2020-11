Matrimonio a prima vista 2020, Nicole cambia il colore dei suoi capelli: la reazione dello sposo Andrea | Video

04 novembre 2020 a

Matrimonio a prima vista Italia 2020, nuovi colpi di scena. La coppia Nicole e Andrea al centro della puntata andata in onda su Real Time nella serata di martedì 3 novembre 2020.

Lei milanese, capelli rossi e "in carne", lui marchigiano titolare in un locale che ha detto di non apprezzare l'aspetto fisico della "sposa". Nicole è comunque ricca di vita e di sorprese e stupisce Andrea cambiando il colore dei capelli: dal rosso al castano.

Lei si presenta da lui che ha una reazione memorabile: "Ci sono rimasto malissimo quando l'ho vista entrare con i capelli castani", poi dal balcone mentre lavora, comincia a toccarli e la ragazza aveva una parrucca.

