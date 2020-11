Stasera in tv 4 novembre, su Rai 1 Ulisse, il piacere della scoperta omaggia Gigi Proietti. Puntata indimenticabile

04 novembre 2020 a

Cambio di programma per Rai 1, stasera in tv 4 novembre. Alle ore 21.25 è previsto il programma Ulisse, il piacere della scoperta di Alberto Angela. Ma il tema non sarà quello previsto inizialmente. La trasmissione renderà omaggio a Gigi Proietti che è stato uno dei collaboratori più assuidi di Ulisse. Sarà riproposta una puntata del 2018 nella quale l'attore dal Foro Romano recita la shakespeariana orazione di Antonio in morte di Cesare. E' Cleopatra la protagonista della puntata, una delle donne più famose e affascinanti della storia. Alberto Angela guiderà i telespettatori in un vero e proprio viaggio nel tempo. Partendo dal Colosseo, attraversando l’antico Egitto e l’antica Roma e facendo tappa al Museo Egizio di Torino, ricostruirà la storia dell’ultima regina d’Egitto. Nell’atmosfera incantata del Foro, Gigi Proietti recita uno dei più celebri monologhi scritti da Shakespeare, la famosa orazione funebre con cui Antonio riuscì a conquistare il popolo romano, subito dopo la morte di Cesare. Una performance memorabile.

