Il Collegio 5, Giulia Scarano e il furto del caciocavallo. L'allieva più giovane conquista i social

E' il furto del caciocavallo che tiene incollati tutti fino alla fine nella puntata di martedì 3 novembre de Il Collegio 5 in onda in prima serata su Rai 2. Giulia Scarano, l'alunna più giovane, 14 anni appena, da subito si è messa in mostra per la sua simpatia, la velocissima parlata foggiana e la passione per il caciocavallo, tipico formaggio pugliese. Già nella prima puntata, Giulia si era presentata alla sorvegliante con caciocavallo, olive e taralli facendola subito diventare una piccola star del programma. Su Instagram è seguita da 105 mila follower, su Tik Tok conta 27 mila follower. I ragazzi e il caciocavallo di Giulia sono diventati anche musica in un video a tutto ritmo (nella pagina ufficiale Instagrama de Il Collegio).

