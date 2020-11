Coronavirus, il mistero della Cina a Fuori dal Coro: compra grano a mani basse, prezzi alle stelle in Italia | Video

Da Mario Giordano su Retequattro i retroscena del fenomeno

04 novembre 2020 a

a

a

Il mistero della Cina che compra ai tempi del Covid materie prime è stato affrontato e in parte svelato nel puntata di Fuori dal Coro, il programma di Retequattro in onda martedì 3 novembre 2020.

Mario Giordano ha mandato in onda un servizio, che qui proponiamo, nel quale viene raccontato come i prezzi sono schizzati alle stelle con importazioni a livelli record con la Cina che sta comprando a mani basse prodotti come grano, mais, soia. "Il nostro carrello della spesa diventa sempre più caro", dicono gli esperti, per effetti di questo meccanismo. Ecco perché succede.

Guarda qui il video del servizio andato in onda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.